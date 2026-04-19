Îran: Heta dorpêçiya behrê ya Amerîkayê ranebe dê Geliyê Hurmuzê girtî bimîne

Haydar Şahin
19 Nîsan 2026•Rojanekirin: 19 Nîsan 2026
Artêşa Mihafizên Şoreşa Îranê diyar kir ku heta dorpêçiya behrê ya Amerîkayê neyê rakirin divê keştiyên ku li lenger berdane Kendava Basrayê û Behra Umanê ji cihên xwe nelebitin û hişyarî da ku heke keştî nêzî Geliyê Hurmuzê bibin dê ev wekî "hevkariya bi dijmin ra" bê qebûlkirin.
Televîzyona dewletê ya Îranê di hişyariya ku sipart daxuyaniya Artêşa Mihafizên Şoreşê da da zanîn ku divê tu keştiyên ku li lenger berdane Kendava Basrayê û Behra Umanê ji cihên xwe nelebitin.
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku bi kordînasyona Artêşa Mihafizên Şoreşa Îranê duh destûr hat dayîn ku hin keştî derbas bibin û hat parastin ku Amerîka dijî keştî û bendergehên Îranê dorpêçiyê dike ji ber vê yekê "agirbestê îxlal dike."
Di daxuyaniyê da hat diyakirin ku heta dorpêçiya behrê ya Amerîkayê neyê rakirin dê Îran Geliyê Hurmuzê veneke û girtî bihêle û hat gotin ku "Ji ber vê yekê divê tu keştiyên ku li lenger berdane Kendava Basrayê û Behra Umanê ji cihên xwe nelebitin, heke keştî nêzî Geliyê Hurmuzê bibin dê ev wekî "hevkariya bi dijmin ra" bê qebûlkirin û em hişyariyê didin ku keştiyê îxlalê dike dê hedef bê girtin."