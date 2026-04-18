Îran: Heke dorpêçiya behrê ya Amerîkayê dewam bike Îran wê rê li ber derbasbûna ji Geliyê Hurmuzê bigire

Ahmet Dursun
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Konseya Bilind a Ewlehiyê ya Neteweyî ya Îranê da zanîn ku bi rêyên wekî dorpêçiya behrê ji hêla Amerîkayê va astengkirina derbasbûna keştiyan dê wekî "îxlala agirbestê" bê qebûlkirin û Îran jî dê rê li ber vekirina "bi şert û sînordarkirî" ya Geliyê Hurmuzê bigire.
Konseya Bilind a Ewlehiyê ya Neteweyî ya Îranê der barê rewşa li Geliyê Hurmuzê û mizakereyên bi Amerîkayê ra û pêvajoya agirbestê da daxuyaniya nivîskî weşand.
Hat destnîşankirin ku di hevdîtinên ku bi navbeynkariya Pakistanê bi Amerîkayê ra dihatin kirin ji ber "daxwazên tundraw" ên Washîngtonê da tu encam nehat bidestxistin û hat gotin ku "Di van rojên dawîn da ji ber ku fermandarê artêşa Pakistanê (Sererkan Asim Munîr) wek navbeynkar û navbeynkarê mizakereyan li Tehranê ye ji aliyê Amerîkayê va pêşniyazên nû hatin pêşkêşkirin. Îran van pêşniyazan dinirxîne û hê bersiv nedaye."
Hat diyarkirin ku heyeta mizakereyê ya Îranê dê di hevdîtinan da yên bi Amerîkayê ra "tewîzê nede" û "dê ji mafên gelê xwe paşda gav neavêje."
Hat bibîrxistin ku Geliyê Hurmuzê ji ber ku agirbest pêk hat tenê ji bo keştiyên bazirganî heta maweya dawiya agirbestê hat vekirin û ev hatin gotin:
"Dema didin ber çav ku piraniya ekîpmanên baregehên eskerî yên Amerîkayê yên li Kendava Farsê (Besra) bi keştiyên ji ser Geliyê Hurmuzê ra derbas dibin tê peydakirin û ev yek jî ji bo ewlehiya neteweyî ya herêma Kendavê û Îranê tehdîdek e, Îran biryardar e ku heta bi awayekî teqez dawî li şer neyê û li herêmê aştiya mayînde neyê pêkanîna dê trafîka ji Geliyê Hurmuzê derbas dibe venihêre û kontrol bike."
Hat ragihandin ku divê keştiyên ku dê di vê pêvajoyê da derbas bibin "Li gor verastkirinên ji hêla Îranê va hatine îlankirin, mesrefên der barê xizmetên ewlehî, emniyet û paraatina hawirdor da bidin."
Di daxuyaniyê da der barê teşebûsên dorpêçiya behrê ya Amerîkayê da jî hat gotin ku "Heta ku dijmin astengkirina derbasbûna keştiyan û sepandina rêbazên wekî dorpêçiya behrê bidomîne Îran dê vê yekê wekî "îxlala agirbestê" qebûl bike û dê rê li ber vekirina "bi şert û sînordarkirî" ya Geliyê Hurmuzê bigire."