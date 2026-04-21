Îran: Hê di mijara dê beşdarî hevdîtinên li Pakistanê bibin yan beşdar nebin da biryareke teqez nehat hildan

Tolga Akbaba
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Îsmaîl Beqayiyê Berdevkê Wezareta Karên Derva yê Îranê der barê tura duyemîn a mizakereyên di navbera Îran û Amerîkayê da got ku "Hê der barê mijara ka dê beşdarî hevdîtinên li Pakistanê bibin yan beşdar nebin da biryarek teqez nehat hildan."
Li gor televîzyona dewletê ya Îranê Beqayî der barê mizakereyê muhtemel ên di navbera Îran û Amerîkayê da daxuyanî dan.
Beqayî got ku "Hê der barê mijara ka dê beşdarî hevdîtinên li Pakistanê bibin yan beşdar nebin da biryarek teqez nehat hildan." û ev gotin:
"Sedemê biryar nedayînê bêqerarî nîne, sedem helwest û daxuyanyên hevnegirtî yên Amerîkayê ne. Dema mizakere di çarçoveya bi dest xistina encamê da be dê Îran biryara xwe ya beşdariyê bide."
Beqayî her wiha der barê midaxeleya Amerîkayê ya dijî keştiya kargoyê ya bi navê Touskayê ya bi alaya Îranê da got ku "Êrîşa dijî keştiyên Îranê îxlala hiqûqa navneteweyî, qorsaniya behrê û terorîzm e. Em ji serî da bi îxlalên agirbestê ra rû bi rû man. Dorpêçiya behrê jî mînakeke vê ye."