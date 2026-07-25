Îran: "4 keştiyên ku hewl didan bê destûr ji Tengava Hurmuzê ra derbas bin, bi teqeye hişyariyê hatin rawestandin"

Haydar Şahin
25 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 25 Tîrmeh 2026
Artêşa Pasdarên Şoreşê ya Îranê raghand ku teqeye hişyariyê li 4 keştiyên ku hewl didan bê destûr ji Tengava Hurmuzê ra derbas bin, hat kirin û piştî vê keştiyan rotaya xwe guhert.
Televizyona dewletê ya Îranê daxuyaniya Artêşa Pasdarên Şoreşê ya Îranê ya derbarê hatûçûna keştiya a ji Tengava Hurmuzê, weşand.
Hat destnîşankirin ku hêzên deryayî di 24 saetên dawîn da ,teqeye hişyariyê li 4 keştiyên ku hewl didan bê destûr ji Tengava Hurmuzê ra derbas bin, kiriye û piştî vê keştiyan rotaya xwe guhertiye.