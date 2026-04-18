Îranê ragihand ku ji berdewambûna eblûqeya deryayî ya DYAyê Tengava Hurmuzê dîsa girtiye

Tolga Akbaba
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Baregeha Xetamul Enbiya, yekeya ku şerê Hêzên Çekdar ên Îranê birêva dibe ragihand ku ji berdewambûna eblûqeya deryayî ya DYAyê, kontrola Tengava Hurmuzê dîsa vegeriya rewşa xwe ya berê.
Li gorî çapemeniya Îranê Baregeha Xetamul Enbiyayê derbarê Tengava Hurmuzê da danezanek weşand.
Di danezanê da hat destnîşankirin ku Îranê weke niyeteke baş di arasteya lihevkirina di danûstanan da, ji bo derbasbûna keştiyên sivîl bi awayekî sînordar, pesendî dabû. Lêbelê DYAyê "her wekî di serdemên berê da dikir" pabendî bi sozê xwe nema û eblûqeya xwe ya deryayî domand.
Tekezî hat kirin ku ji ber wê yekê Tengava Hurmuzê dubare hate girtin û ewê tengav ji aliyê Hêzên Çekdar ên Îranê va bi awayekî tund bê kontrolkirin.
Di danezanê da her wiha hat gotin ku heta DYA îznê nede ku keştiyên tên Îranê û yên ji Îranê derdikevin bi serbestî tevgerê bikin, ewê kontrola tund a li Tengava Hurmuzê bidome.