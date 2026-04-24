Îranê ragihand ku ewê ji sibehê pê da tevî Stenbol û Mesqetê hemî xetên geştên asîmanî yên derva bide destpêkirin

Ahmet Dursun
24 Nîsan 2026•Rojanekirin: 24 Nîsan 2026
Daxuyaniya Balafirgeha Navneteweyî ya Îmam Xumeynî ya Tehranê ya derbarê mijarê da li ser Ajansa Nûçeyan a Tesnîmê ya nîvfermî hat weşandin.
Li gorî vê, ew ji wê balafirgehê geştên ber bi Stenbol û Mesqetê va ji sibehê pê da dîsa destpê bikin.
Hat destnîşankirin ku ewê geştên asîmanî yên navborî ji aliyê Iran Air, Mahan Air, Iran Air Tour û Sepehran Air Linesê va bên lidarxistin.
Her wiha tekezî hat kirin ku dê di rojên pêşiya me da, piştî wergirtina îznên pêwîst ji Rêxistina Asîmangerî ya Sivîl a Îranê va, bernameya geştan bê rojanekirin.
Balafirgehên li Îranê ji ber şerê ku 28ê Sibatê bi êrîşên DYA û Îsraîlê dest pê kiribûn, hatibûn girtin. DYA-Îsraîl di dema şerê ku 40 rojan dewam kir da, balafirgehên li Îranê jî kiribûn armanc.