Îranê ragihand ji ber binpêkirina peymanê ji aliyê Amerîkayê va wê Tengava Hurmuzê bigire

Haydar Şahin
20 Hezîran 2026•Rojanekirin: 20 Hezîran 2026
Biryargeha Navendî ya Xetemu'l Enbiya ku yekîneya şer ya Hêzên Çekdar yên Îranê ye, ragihand ku ji ber nebicîhanîna erkên xwe yên peymanê ji aliyê Amerîkayê va û êrîşên berdewam yên Îsraîlê li ser Libnanê, wê Tengava Hurmuzê ji bo keştîvaniyê were girtin.
Televîzyona dewletê ya Îranê daxuyaniyeke ji Navenda Navendî ya Xetemu'l Enbiya derbarê Tengava Hurmuzê da weşand.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku Tengava Hurmuzê wê ji bo trafîka keştiyan were girtin ji ber ku Amerîka bi eşkereyî erkê xwe yê bicîhanîna peymana îmzekirî binpê dike û Îsraîl bi berdewamkirina êrîşên xwe yên li ser başûrê Libnanê û redkirina vekişîna ji başûrê Libnanê, agirbest binpê dike.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku, "Ger êrîş berdewam bike, wê gavên din werin plankirin û avêtin da ku dijmin neçar bibe ku erkên xwe bi cih bîne."