Îranê bi rêya Pakistanê pêşniyareke nû pêşkêşî Amerîkayê kir

Ahmet Dursun
01 Gulan 2026•Rojanekirin: 01 Gulan 2026
Li gorî ajansa nûçeyan ya fermî ya Îranê IRNAyê, "Îranê metna dawî ya mizakereyan roja Pêncşemê êvara 30yê Nîsanê radestî Pakistanê kir ku di danûstandinên bi Amerîkayê ra navbeynkariyê dike."
Di nûçeyê da derbarê naveroka pêşniyarê da tu hûrgilî nehatine parvekirin.
Hefteya borî Îranê pêşniyara xwe ya ku şertên xwe ji bo bidawîanîna şer destnîşan dikir pêşkêşî Pakistanê kiribû da ku Amerîkayê ra were şandin.
Medyaya Îranê ragihandibû ku Tehran amade ye ji bo bidawîanîna şer ya daîmî û vekirina Tengava Hurmuzê danûstandinan bike, lê pêşniyar kiribû ku çalakiyên nukleerî yên Îranê tenê piştî agirbesteke daîmî çareser bike.
Hatibû ragihandin ku Trump pêşniyara Tehranê qebûl nekiriye.