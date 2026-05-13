Îngiltere dê hin balafirên din ên şer û dronan sewqî Geliyê Hurmuzê bike

Behlül Çetinkaya
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Wezareta Parastinê ya Îngiltereyê ragihand ji bo ku li Geliyê Hurmuzê ewlehiyê pêk bînin û berjewendiyên Îngiltereyê yên li herêmê û mitefîqên xwe biparêzin dê digel keştiya şer pergalên dronan û jetên Eurofighter Typhoonê bişînin herêmê.
Di daxuyaniya Wezareta Parastinê ya Îngiltereyê da hat diyarkirin ku bi serokatiya Îngiltere û Fransayê bi beşdariya wezîrên parastinê yên ji 40î zêdetir welatî civîneke onlîne hat kirin û ewlehiya Geliyê Hurmuzê hat guftûgokirin.
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku dê ji bo parastina ewlehiya geliyê û berjewendiyên Îngiltereyê yên li herêmê û parastina mitefîqan keştiya HMS Dragonê ya li Behra Spî şandin herêmê û digel vê keştiyê balafirên şe, dronên paqijkirina mayînan û pergalên dronşikên jî dê bişînin herêmê.
Hat ragihandin ku di nav pergalên ku dê Îngiltere bişîne herêmê da pisporên paqijkirina mayînan jî hene.