Ziyaretvanên Geliyê Cennet Cehennemê demsalên cuda bi hev ra dijîn

[1/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.
[2/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.
[3/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.
[4/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.
[5/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.
[6/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.
[7/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.
[8/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.
[9/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.
[10/10] Li Geliyê Cennet Cehennemê yê li Hekariyê ji aliyekê va çendîn mêtre berf û cemed heye ji aliyê din jî kulîlkan vekiriye û ziyaretvan di gelî da demsalên cuda bi hev ra dijîn. Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Ava ku ji gelî ra derbas dibe û kulîlkên ku lê vekirine, merivan hejmetkar dihêlin.