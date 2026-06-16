Wezîrê Çandê Mehmet Nurî Ersoy li nexweşxaneyê serdana hunermend Îbrahîm Tatlises kir

Yasemin Kalyoncuoğlu
16 Hezîran 2026•Rojanekirin: 16 Hezîran 2026
Li gorî daxuyaniya Wezaretê Ersoy di serdanê da derbarê tenduristiya hunermend Tatlises, ji Serhekîmê Nexweşxaneya Tedawiya Fizîk û Rehabîlîtasyonê ya Nexweşxaneya Bajar a Bîlkent Enqereyê Prof. Dr. Emre Adiguzel û Fîzyoterapîst Caner Tan agahî sitand.
Wezîr Ersoy derbarê serdanê da li ser hesabê xwe yê medyaya civakî parvekirinek kir.
Ersoy di parvekirina xwe da wiha got:
"Me li Nexweşxaneya Bajar a Bîlkent a Enqereyê serdana hunermendê me yê hêja, dengê bihêz ê muzîka Tirkî Îbrahîm Tatlises kir, ku ew lê terapiya fizîkî dibîne. Me ji bo başbûna wî got derbasî be û darbarê rewşa tenduristiya wî agahî stand. Ez ji Birêz Tatlises ra, ku di seranserê jiyana xwe ya hunerî da bi berhemên xwe cihekî taybet di dilê gelê me da girtiye, şifaya lezgîn dixwazim."