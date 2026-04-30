Ta û nexên ku ji ber tevnan dimînin, bi destê jinan dibin berhemên hunerê

Li Enstîtuyê ji bo vejandina karên desta û piştevaniya xebata di çarçoveya"Projeya Sifir Bermayik" a ku bi hîmayeya Emîne Erdogana hevjîna Serokomar Recep Tayyîp Erdogan ket rewacê da, ta û nexên bermayî, dibin berhemên hunerê.
Jinên ku li atêlyeyê berhemên karên destan hildiberînin, ji parçe û tayên ku ji ber xalîçeyên ku di tevnan da tên çêkirin, dimînin, bi moçk û motîfên taybetî bajêr, dikin xalîçe û tiştên xişir û xemlê.
Jinên ku ji bermayîkan dîzaynên taybet derdixînin, hinek ji berhemên xwe li enstîtuyê û li malên xwe radixin û hinekan jî difiroşin û dahatê bi dest dixin.
Rêveberê Enstîtuya Gihîştinê ya Wanê Esin Tekîn Baranê ji nûçegihanê AAyê ra anî ziman ku li enstîtuya ku ji 14 atolyeyan pêk tê, 37 kes dixebitin.
Baranê destnîşan kir ku hewl didin mîrata çandî ya bajêr biparêzin û got, "Li vê derê armanca me parastin û geşepêdana hunera kevneşopî ye ku em dixwazin ji nifşên paşê ra bimîne. Em hemî xebatên xwe li ser bingeha hilberînê dikin. Em dahênana berhemên hunerî yên bedew dikin."
Nurten Babatê jî diyar kir ku tevnkariya ku ji dayika xwe hîn bûye, ev 20 sal e didomîne û got, "Em ta û nexên ku ji ber tevnan dimînin, navêjin û bi kar tînin. Em fikirîn ka em dikarin çi ji wan bermayikan bikin. Me xwest em ji moçk, motîf û neqşên rengawreng, tiştên taybet birêsin. Me ta û nexên bermayik boyax kirin. Kedeke mezin di wan da heye, me nexwest em wan biavêjin. Em wan dikin xalîçe, berhemên weke gulik, xemil û xiştikên li ber pencereyan."