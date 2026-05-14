Tê armanckirin ku hejmara ziyaretvanên Xelfetiya "bihuşta veşartî" ya Başûrê Rojhilatê milyonekê derbas bike

Cebrail Caymaz
14 Gulan 2026•Rojanekirin: 14 Gulan 2026
Xelfetiya navçeya Şanliurfayê ku tevî di nava stepên Başûrê Rojhilatê Anadoluyê da cih digire, bi saya Gola Bendava Bêrecûkê bû wekî bajarekî li ber keviya avê.
Tê armanckirin ku hejmara ziyaretvanên Xelfetiya navçeya Şanliurfayê ya ku weke bihuşta veşartî ya Başûrê Rojhilatê tê binavkirin, milyonekê derbas bike.
Geştiyar li bajarê xwediyê xaniyên kevirî û bedewiyên siruştî bi taybet jî li "bajarê binavmayî", beşa ku di binê avê da maye bi beleman digerin.
Herêma ku wekî gundê Savaşan tê zanîn ya ku minareya mizgeftê di bin avê de maye û avahiyên kevin ên terikandî lê ne, yek ji cihên herî balkêş e.
Geştiyarên ku li Mizgefta Mezin a ku beşeke wê di bin avê da maye jî digerin, derfeta wê yekî jî dibînin reşgulên tabet bi wê navçeyê bibînin.
- Cihên nîştecihiyê yên di binê avê da mayî ji bo geştiyarên cihê herî balkêş e
Qaymeqam û Wekîlşaredarê Xelfetiyê Sînan Korkomaz ji nuçegihanê AAyê ra anî ziman ku navçe ji berê va navenda şaristaniyetên kevnare ye.
Korkmaz bal kişand ser wê yekê ku ji ber ku îsal TEKNOFEST li bajêr hat lidarxistin, ewê ev bandoreke mezin li hejmara geştiyaran bike.
Korkmaz bi bîr xist ku par Xelfetiyê mazûvaniya zêdetir ji 950 hezar geştiyarî kiriye û got, "Înşele îsal em çaverê ne milyonek û 200-250 hezar geştiyar serdana vêderê bikin. Berî her tiştî, mêvanên me dê bi dilsozî û bişirînên welatiyên me yên Xelfetiyê werin pêşwazîkirin. Bi rastî, ev yek ji wan cihan e ku divê li Tirkiyeyê, belkî li cîhanê jî were dîtin. Em xwediyê sernavê Cittaslow (Bajarê Hêmin) in."
Soner Astarliyê ku ji Almanyayê hatiye serdana Xelfetiyê, diyar kir ku wî ev navçe li ser medyaya civakî dîtiye û pir meraq kiriye.
Astarlî kêfxweşiya xwe ya ji bo dîtina Xelfetiyê, anî ziman û diyar kir ku divê her kes were û wê bibîne.