Serokomar Erdogan ji ber wefata Kadîr Înanir peyama sersaxiyê weşand

Mikail Bıyıklı
26 Hezîran 2026•Rojanekirin: 26 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got ku Xwedê rehma xwe li lîstikvanê hunerwer Kadîr Înanirê ku li nexweşxaneya lê dihat dermankirin jiyana xwe ji dest da bike, serê malbat û hezkiriyên wî, camîeya hunerê sax be.
Serokomar Erdogan di parvekirina xwe ya ji ser hesabê NSosyalê da got ku "Ez bi xemgîniyeke mezin hîn bûm ku ji aktorên hunerwer ên sînemaya Tirkan Kadîr Înanir wefat kiriye. Xwedê rehma xwe li lîstikvanê hunerwer Kadîr Înanirê ku li nexweşxaneya lê dihat dermankirin jiyana xwe ji dest da bike, serê malbat, eqreba û hezkiriyên wî, camîeya hunerê sax be. "