Sempozyûma Kurdiyatê ya Navneteweyî ya bi mijara "Melayê Bateyî û Mîrata Wî" dê 14-15ê Gulanê li Wanê bê lidarxistin

Salih Bilici
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
7emîn Sempozyûma Kurdiyatê ya Navneteweyî ku her sal ji aliyê Enstîtuya Zimanên Zindî ya Zanîngeha Yuzuncu Yilê ya Wanê va tê lidarxistin, ewê îsal 14-15ê Gulanê li Wanê bi mijara "Melayê Bateyî û Mîrata Wî" bê lidarxistin.
Li gorî daxuyaniya zanîngehê sempozyûma bi mijara Melayê Bateyî û Mîrata Wî dê 14-15ê Gulanê li Navenda Çandê ya Prof. Dr. Cengiz Andiç bê lidarxistin.
Hat ragihandin ku sempozyûm wê du rojan bidome û nava rojê ji saet 10.00an heta 17.00an wê li dar be.
Li gorî daxuyaniya Zanîngeha Yuzuncu Yil Wanê, Enstîtuya Zimanên Zindî ya di bin banê zanîngehê da her sal bi awayekî bi pergal Sempozyûma Kurdiyatê ya Navneteweyî li dar dixe. Sempozyuma ku dê îsal 7emîna wê bê lidarxistin bi mijara "Melayê Bateyî û Mîrata Wî" ji bo rayagiştî û eleqedaran tê pêşkêşkirin.
Di daxuyaniyê da wiha hat gotin: "Melayê Bateyî ku kesayetiyeke bi bandor û avakar e di wêjeya klasîk a Kurdî da, di serî da bi mewlida xwe, bi helbest, menzûme û mîrata xwe ya hizrî va di bîra çandî, wêjeyî, ziman û tesewifî ya Kurdî da xwedî cihekî bêhempa ye. Di vê sempozyûmê da ewê kesayeta wêjeyî, berhem, ziman û uslûba Bateyî, her wiha cihê wî yê di wêjeya klasîk a Kurdî da, bandora wî ya ser serdemên bi dû wî da û mîrata wî ya heta bi îro bi awayekî piralî bê gotûbêjkirin.
7emîn Sempozyûma Kurdiyatê dike armanc ku akademîsyen, lêkoler û peywendîdarên di warên ziman, wêje, dîrok, tesewif, folklor û çandî ya Kurdî da li hev bicivîne û bi vê rêbazê, zemînê ji bo nîqaşên akademîk ên bi qalîte yên li ser Melayê Bateyî amade bike.
Di heman demê da yek ji armancên vê sempozyûmê ew e ku mîrata wêjeya Kurdî ya klasîk ji nû va bê nirxandin û ji bo nifşên siberojê bê veguhastin.
Em hemû akademîsyen, lêkolîner, xwendekar û kesên eleqedar vedixwînin vê sempozyûma ku dê parvekirina zanistî û têkiliya akademîk di pêş de be."