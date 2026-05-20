"Mihrîcana Ciwanan û Fuara Pirtûkan" a Bidlîsê dewam dike

Berfin Sidar Aşit
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Li Bidlîsê "2yemîn Mihrîcana Ciwanan û Fuara Pirtûkan a Bidlîsê" di roja duyem da dewam dike.
Stand li pişt avahiya Walîtiyê hatin danîn. Şêniyên bajêr ên ku sedana standan dikin, der barê xebatên saziyan da agahiyan hildidin.
Di fuarê da TIRên Weqfa T3yê, Atolyeyên Deneyapê, Midûriya Giştî ya Tedqîq û Lêgerîna Madenan (MTA), AFAD, Ewlehî û Cendirmeyan rastî eleqeyê tên. Di fuarê da projeyên zanistî û teknolojîk ên ku saziyên qamûyê amade kirine, tên pêşandin.
Pirtûkhez di fuarê da weşanxane û nivîskaran dibînin.