Li Zanîngeha Îbn Haldûnê cara ewil paneleke li ser Ziman û Wêjeya Kurdî hat lidarxistin

Salih Bilici
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Zanîngeha Îbn Haldûnê cara ewil li ser Ziman û Wêjeya Kurdî panelek li dar xist.
Di daxuyaniya ji ser hesabê Xê ya Kurdî ya Zanîgeha Îbn Haldûnê da der barê panelê da ev agahî hatin parvekirin:
"Wekî Koma Lêkolînên Kurdî ya Zanîngeha Îbn Haldûn bi hevkariya beşên civaknasî û wêjeya berawirdî, bi moderatoriya Prof. Dr. Ramazan Aras, bi seyda Îbrahîm Xelîl Banûkî û Dr. Rahmî Oruç û mamoste Mewlûd Oguz re cara yekem di bin banê zanîngeha me de, bi gotûbêjekê me Cejna Zimanê Kurdî pîroz kir. Em spasiya axêveran û hemû mêvanan dikin."