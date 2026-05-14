Li Wanê "7emîn Sempozyûma Kurdiyatê ya Navneteweyî" destpê kir
7emîn Sempozyûma Kurdiyatê ya Navneteweyî" ku ji aliyê Enstîtuya Zimanên Zindî ya Zanîngeha Wan Yuzuncu Yilê va tê lidarxistin, destpê kir.
Emre Ilıkan
14 Gulan 2026•Rojanekirin: 14 Gulan 2026
photo: Emre Ilıkan / AA
Türkiye, Van
Ji bo sempozyûma ku li Navenda Çandê ya Prof. Dr. Cengiz Andiç a Zanîngeha Wan Yuzuncu Yilê bi mijara "Melayê Bateyî û Mîrata wî" birêva diçe, di serî da ji 20 zanîngehên Tirkiyeyê ji welatên weke Hollanda, Yûnanistan, Îran û Iraqê nêzîka 48 akademisyen beşdar bûne.
Rektorê Zanîngeha Wan Yuzuncu Yilê Prof. Dr. Hamdullah Şevliyê ku di vekirina sempozyûmê da axivî, anî ziman ku nîqaşkirina kesayetî û berhemên wan, ên ku bi aliyên xwe yên civakî, dîrokî, siyasî, hunerî, çandî û edebî va derdikevin pêş, gelekî giring e.
Şevlî diyar kir ku her netewe û çandek xwediyê berhemên girng in ku ji aliyê dîn, wêje û zanistê va bingehîn têne hesibandin û wiha got, "Deqên Mewlûdan ên ku li ser esasê hezjêkirina Pêxemberê me hatine danîn, di nava berhemên dînî û wêjeyî yên herî giring ên vê erdnîgariyê da ne. Ez gelek kêfxweş im ku li ser navê zanîngeha me, berhem, cîhana rewşenbîrî û mîrata Melayê Bateyî yê ku yek ji mînakên giring ên vê kevneşopiyê bi zimanê Kurdî pêşkêş kir, wekî sermayeyeke hêja bihesibînim û binirxînim."
Serşêwirmenda Serokomar Gulşen Orhanê jî destnîşan kir ku ramaner, helbestvan û hozanên ku ji vê axê derketine û di dîroka mirovahiyê da şopa xwe hiştine, bi berhemên ku bi dû xwe da hiştine va bandoreke mayinde li ser civakê kirine.
Orhanê anî ziman ku ji bo ji Melayê Bateyî yê ku bi Mewlidnameya xwe bandoreke mezin li ser cîhana dilan û îrfanê hiştiye, bêtir fêm bikin, li hev civiyane û got, "Ev helbestvanê me yê ku li gorî beşeke lêkoleran di sedsala 15emîn da û li gorî hinekan jî di sedsala 18emîn da jiyaye, di heman demê da layiqî wî tiştî ye ku di warê zanistên Îslamî da weke zanayekî giring bê bi bîranîn. Ew mîrata ku wî bi dû xwe da hişt, îro hê jî, li vê axê, li malan, li mizgeftan, li medrese û dergahan zindî ye. Berhema wî ya nemir a bi navê 'Mewlida Kurmancî" weke yekemîn mewlidnameya bi zimanê Kurdî tê qebûlkirin."
Rêveberê Enstîtuya Zimanên Zindî Prof. Dr. Abdulhadî Timurtaş jî diyar kir ku dema li mîrata edebî ya Kurdî ya klasîk û hevdem tê temaşekirin, eşkere dibe ku hemî rêbazên edebiyatê hatine bikaranîn.
Di sempozyûma ku bi rûniştinên piştî xwendina Mewlida Kurdî dewam kir da, Sekreterê Giştî yê Şaredariya Mezin a Wanê Ulaş Akhan, Rêvebera ÎŞKURê ya Parêzgehê Selma Biçek, akademisyen, lêkoler û gelek kesên din amade bûn.