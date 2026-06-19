Li ser blokên kevirî yên ku dema xebata rê da hat dîtin, nivîsbareke aidî sala 722yan hat tesbîtkirin

Li Midyada navçeya Mêrdînê, li ser blokên kevirî yên ku dema xebata rê da hat dîtin, nivîsa bi zimanê Suryanî ya aidî sala 722yan hat tesbîtkirin.
Di dema xebata raxistina kevirên xirboqî da ku ji aliyê Şaredariya Midyadê va li taxa gundewar a Ortacayê tê kirin, wexta makîneya kar zemîn rast dikir, 2 blokên kevirî ku nivîsên kevin li ser bûn hatin dîtin.
Blokên kevirî yên nivîs li ser wan, ku ekîbên pispor ên bi serokatiya Rêveberiya Muzeya Mêrdînê ew bi awayekî baldar veguhastin Muzeya Mêrdînê hildan bin parastinê.
Li gorî lêkolînên sereke hat tesbîtkirin ku nivîsên li ser wan blokan bi zimanê Suryanî ne û yên serdema sedsala 8emîn heta sedsala 14emîn in.
Berpirsê Buroyên Parastin, Sepan û Teftîşê ya Şaredariya Midyadê Mervan Yavuzê dîroknasê hunerî ji nuçegihanê AAyê ra anî ziman ku blokên navborî hildane bin parastinê.
Yavuz destnîşan kir ku di encama teftîşa nivîsan da hat nirxandin ku yên serdema sedsala 8emîn heta sedsala 14emîn in û di nava wan da nimûneyên berên goran jî hene û got, "Midyad navçeyek e ku ji beriya zayînê va, mazûvaniya gelek şaristaniyan kiriye. Ev vedîtin dê nirxê li vê dîrokê zêde bike."