Li Sêwasê dîmenên leglegên ku li ser qubeya mizgeftê hêlîn çêkirin, bi dronê hatin kişandin

Muzaffer Akyüz
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Li Hafîka navçeya Sêwasê dîmenên leglegên ku li ser qubeya mizgeftê hêlîn çêkirin, bi dronê hatin kişandin.
Li gundê Çîmenyenîceyê legleg demekê li ser qubeya mizgeftê çûn û hatin, paşê dest bi çêkirina hêlînê kirin.
Dîmenên hewldayîna wan a ji bo çêkirina hêlînê ji esman hat kişandin.
Ji gundiyan Îbrahîm Kose daxuyand ku leglegan demek berê li ser banê xaniyekî hêlîn çêkiriye.
Kose got leglegan paşê li ser dîrega ceyranê hêlîn çêkiriye û wiha axivî: "Ji wir par sê cucikên legleg dan firê û cucik paşê vegeriyan. Îsal hewl didin li ser mizgeftê hêlînê çêbikin. Ka em binihêrin wê heta kingê xelas bikin. Hema çiqilên daran dibin hêlînê."
Ahmet Koçak jî anî ziman leglegê par li vir sê cucik mezin kiriye û wiha axivî: "Ew jî îsal bi makên xwe ra hatin. Cucikan li ser mizgeftê hêlîn çêkirin, makên wan jî di hêlîna wan a berê da dimînin."