Li Muzeya Mozaîkê ya Zeugmayê ziyaretvanan rekora mehane şikand

Adsız Günebakan
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Walî Çeber li ser hesabê xwe yê Xa platforma medyaya civakî ku navenda wê li Amerîkayê ye, daxuyanî da û diyar kir ku Muzeya Mozaîkê ya Zeugmayê li dinyayê ji xezîneyên çandî yên Gazîentabê yek e.
Çeber diyar kir ku jimara ziyaretvanên muzeyê rekor şikand û wiha dewam kir:
"Muzeya me di meha gulanê da mazûvaniya 115 hezar û 375 ziyaretvanan kir. Ji roja ku muze vebûye û heta niha, ev qas ziyaretvan di mehekê da nehatibûnê. Cara ewil e ku di mehekê da ev qas kesan muze ziyaret kir. Me di betlaneya Eyda Qurbanê da jî mazûvaniya 48 hezar û 843 mêvanan kir. Di 5 mehên 2026an da bi temamî 237 hezar û 916 kesan muze ziyaret kir."