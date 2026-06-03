Li Misrê mîrata bi hezar salan bi saya pergala ekoyê ya behrê tê parastin

Misra ku ji Deşta Gîzayê ya ku mîrateya fîrewn a hezar salan lê heye bigire heta cîhana rengîn a binê avê ya Deryaya Sor dihewîne, derfetê dide mêvanan ku ew hem şopa yek ji kevintirîn şaristaniyên dîroka mirovahiyê bişopînin û hem jî bi saya pergala ekoyê ya behrê ya dewlemend welêt keşif bikin.
Misr ne bi tenê bi pîramîdên xwe yên qasî 4 hezar û 500 salî, bi mîrata xwe ya çandî û bedewiyên xwe yên siruştî va jî rabirduyê û îro tîne bal hev û mêvanên ku ji çar aliyê dinyayê hatine diezimîne.
- Muzeya Misrê ya Mezin
Muzeya Misrê ya Mezin a li nêzîkî paytext Qahîreyê ronahiyê dide dîroka welêt a bi hezaran salî û berheman jî bi avahîsaziya nûjen va tîne bal hev.
Qismeke balkêş a muzeyê cihê ku berhemên der barê Fîrewn Tutenxamon da lê hene dihewîne. Tutenxamon yek ji hikûmdarê navdar ê Misra Berê ye. Berhemên di gora wî da hatine veşartin jê gelek di vê muzeyê da tên nîşandan. Dîroka wan digêhêje qasî 3 hezar û 300 sal berê û ew agahiyên der barê wê demê da didin me.
- Bajarê kevnar ê Seqarayê
Bajarê kevnar ê Seqarayê yê li başûrê Qahîreyê jî di nav giringtirîn deverên arkeolojîk ên dîroka Misrê da ye. Herêma ku di Lîsteya Mîratên Dinyayê ya UNESCOyê da ye, wekî nekropola bajarê kevnar ê Memphîsê tê zanîn.
Seqaraya ku bi sedsalan ji bo firewn, kesên biesl û wezîfedarên dewletê wekî goristanekê hat bikaranîn, der barê avahîsazî û çanda Misra Berê da agahiyên girîng dide.
- Alema rengîn a binê Behra Sor
Bajarê Şarm El-Şêxê yê li peravê Behra Sor jî ji ber gelek cure masî û jîndarên binê avê balê dikşîne. Bajêr ji çar aliyê dinyayê mazuvaniya mêvanan û noqavan dike ku ew bikevin binê behrê û temaşaya vê alema rengîn bikin.