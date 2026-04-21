Li Medreseya Qasimiyeyê ya dîrokî piştî sedsalekê perwerdeya akademîk tê dayîn

Avakirina Medreseya Qasimiyeyê di sedsala 13emîn da di serdema Artukluyan da dest pê kir, lê ji ber êrîşên Moxolan ên di serdema Tîmûr da neqediya.
Çêkirina medreseyê di sala 1469an da di serdema Siltanê Akkoyunluyan Qasim Îbn Cîhangîr da qediya.
Li medreseyê tirb, kanî û 23 polên dersê hene û lê heta Şerê Cîhanê yê Yekem perwerdeyê bênavber dewam kiribû.
Li medreseyê ji bilî qada dînî, di qada zanistên tip, astronomî, matematîk û kîmyayê da jî bi hezaran zanyar hatin perwerdekirin.
Medreseya ku ji destpêka şer heta sala 1940î wekî "qonaxeke eskerî" xizmet dikir, paşê hate nûkirin û wekî muzeyê hat bikaranîn.
Ji sala 2020î û pê va Zanîngeha Mardîn Artukluyê medreseyê wekî Navenda Zanist û Hunerê ya Îslamê bi kar tîne.
Di salên destpêkê da hin dersên fakulteyên avahîsazî, wêje û turîzmê li medreseyê hatin dayîn.
Xwendekarên Zanîngeha Mardîn Artukluyê yên turîzm, avahîsazî, îlahiyat û hunerên bedew ji sala par û vir va di 5 polên medreseya dîrokî da dersên lîsans û lîsansa bilind dixwînin.
Medreseya dîrokî ya ku ji bo turîstên herêmî û biyanî jî vekirî ye, ji bo xwendekarên Beşa Rêberiya Turîzmê ya Zanîngeha Mardîn Artukluyê perwerdeya rêberiyê ya pratîkî jî dide.
Rektorê Zanîngeha Mardîn Artukluyê Prof. Dr. Îbrahîm Ozcoşar ji nûçegihanê AAyê ra got Mêrdîn bajarekî nûjen e û peyamên pir girîng ji cîhanê ra dişîne û nîşan dide ku ji bawerî, çand û zimanên cuda mirov dikarin bi hev ra bijîn.
Ozcoşar anî ziman ku xwendekar ji ber perwerdeya li vir kêfxweş in û wiha axivî: "Medreseya Qasimiyeyê yek ji wan cihan e ku di rabirduyê da gelek zanyarên mîna El-Cizirî lê perwerde bûne. Ev di rastiyê da kevneşopiya medreseyê ye. Em dixwazin vê kevneşopiyê vejînin û zanistê ji bo sûda mirovahiyê pêşkêş bikin."