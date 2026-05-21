Li Medreseya Qasimiyeyê kursên hunera ebrûyê ya kevneşopî dest pê kir

Salih Bilici
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Li Medreseya Qasimiyeyê ya dîrokî ya li Mêrdînê kursa hunera ebrûyê ya kevneşopî dest pê kir.
Di daxuyaniya Zanîngeha Artukluyê da der barê destpêkirina kursa hunera ebrûyê da ev agahî hatin dayîn:
"Di bin siya dîroka qedîm da huner. Zanîngeha me jiyandina mîrateya çandî ya şaristaniya me û bi berdewamî nirxên me yên estetîk ber bi pêşerojê va dibin. Li Medreseya Qasimiyeyê ya dîrokî di atmosfera nuwaze ya ku bêhna îlm û hîkmetê jê tê Kursa Hunera Ebrûyê ya Kevneşopî ya ku reqsa bi ahenk a avê ya bi rengan ra ye dest pê kir.
Ev xetaba taybet a ku bi perspektîfeke akademîk piştgiriyê dide hunerên me yên kevneşopî ji bo beşdarvanan deriyên sebr, zerafet û berdewamiya çandî vedike. Em wek Zanîngeha Artukluyê ya Mêrdînê bi biryardarî mekanên xwe yên qedîm bi hunerê ra îlmê jî bi estetîkê ra digîhinin hev."