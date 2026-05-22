Li Mêrdînê merhaleya duyemîn a geştên perwerdeya tetbiqî ya 400 rêberên turîstan û namzedên rêberiyê hat temamkirin

Salih Bilici
22 Gulan 2026•Rojanekirin: 22 Gulan 2026
Li gor daxuyaniya zanîngehê di çarçoveya protokola ku di navbera Zanîngeha Artukluyê ya Mêrdînê û Wezareta Çand û Turîzmê da merhaleya duyemîn a geştên perwerdeya tetbiqî yên ku ji bo rêberên turîstan û namzedên rêberiyê hatin lidarxistin di navbera 29ê adar-21ê gulanê da hat kirin û bi serkeftî hat temamkirin.
Biqasî 400 beşdarvanên di çarçoveya bernameyê da destînasyonên turîstîk û dîrokî yên li herêmên Marmara, Ege, Behra Reş, Anadoluya Navîn, Başûrê Rojhilatê Anadoluyê û Rojhilatê Anadoluyê ziyaret kirin. Bi saya perwerdeyên tetbiqî yên li sehayê hatin dayîn der barê dînamîkên turîzm, coxrafî, çandî, dîrokî yên herêman da agahî hatin dayîn. Herêmên nû li ser sicîlên pîşeyî yên beşdarvanên ku di ezmûnên nivîskî û devkî yên piştî geştan hatin kirin da bi ser ketin, hat zêdekirin.
Rektorê Zanîngeha ZAMê Prof. Dr. Îbrahîm Ozcoşar di nirxandina der barê mijarê da diyar kir ku perwerdeyên tetbiqî ji hêla bi awayekî rast ragihandina mîrateya çandî ya Tirkiyeyê va roleke girîng dilîze û wiha axivî:
"Turîzm yek ji qadên herî girîng ên ragihandina şaristanî û dîplomasiya çandî ye. Rêberên turîstan ên bi wesf nûnerên girîng in ku hafizeya çandî û tecrubeya dîrokî ya Anadoluyê radigihînin dinyayê. Em wek zanîngeh bi modelên perwerdeya tetbiqî piştgiriya xwe ya akademîk a ji bo turîzma çandê didomînin."
Hat diyarkirin ku merhaleya sêyemîn a geştên perwerdeyê yên ji bo rêber û namzedên rêberandê di navbera 7ê hezîranê-27ê tebaxê da bê kirin û pêvajoya serlêdana bernameyê dewam dike.