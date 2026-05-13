Li Mêrdînê Kongreya Mîtolojiyê ya Navneteweyî dest pê dike

Salih Bilici
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Di daxuyaniya zanîngehê da der barê kongreya mîtolojiyê da ev agahî hatin parvekirin:
"Li Pey Şopa Mîtan: Hevbirîna qedîm a wêje û hunerê sibê dest pê dike. Em li Mêrdîna bajarê çîrok û efsaneyan dadikevin kokên hişê xwe yê çandî, ji pencereya estetîk a huner û wêjeyê ji nû va mîtolojiyê dixwînin. "Kongreya Mîtolojiyê ya Navneteweyî-II" ya ku dê bi mazûvantiya zanîngeha me bê lidarxistin û di navbera rabirdû û pêşerojê da pireya hikmetê ava bike sibê deriyên xwe vedike. "Kongreya Mîtolojiyê ya Navneteweyî-II" Dîrok: 14-15ê gulanê, em hemû hezkiriyên wêje/hunerê û alema akademîk dawetî vê mihrîcana zanistê ya ku dê kûrahiya zanistên civakî bi atmosfera nuwaze ya Mêrdînê ra bike yek dikin. Zanîn, estetîk û hilberîna akademîk li ser heman bingehê tê bal hev."
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ku kongreya mîtolojiyê dê li Kampusa Merkezi Derslik/MAUyê di saet 10.00an da dest pê bike.