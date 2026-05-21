Li Mêrdînê komxebata "Hemîdî û es-Seyyîd eş-Şêx Evdirehman el-Hemîdî" hat lidarxistin

Li gor daxuyaniya Zanîngeha Artukluyê ya Mêrdînê Hafizeya Îrfan û Îlmê ya Mêrdînê li Artukluyê tê jiyandin. Bi hevkariya Zanîngeha Artukluyê ya Mêrdînê û Weqfa es-Seyyîd eş-Şêx Evdirehman Efendî komxebata "Hafizeya Îrfan û Îlmê ya Mêrdînê: Hemîdî û es-Seyyîd eş-Şêx Evudrehman el-Hemîdî" hat lidarxistin.
Di komxebatê da tecrubeya îlmê ya ku nasnameya dîrokî ya Mêrdînê pêk tîne û rola krîtîk a malbata Hemîdiyan a di lihvekirina civakî û aştiya civakî ya li herêmê da hat guftûgokirin. Ev hafizeya çandî ya ku ji arşîvên Osmaniyan heta nameyên şexsî dirêj dibe bi pireyeke xurt a ku di navbera medrese û akademiyê da hat avakirin va derbasî bingeheke zanistî bû.