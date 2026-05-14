Li Mêrdînê "2yemîn Kongreya Mîtolojiyê ya Navneteweyî" dest pê kir
Halil İbrahim Sincar
14 Gulan 2026•Rojanekirin: 14 Gulan 2026
Kongre bi hevkariya Fakulteya Edebiyatê ya Zanîngeha Mardîn Artukluyê (MAU), Enstîtuya Zimanên Zindî yên li Tirkiyeyê ya MAUyê û Komeleya Akademiya Qedîm tê lidarxistin. Her wiha cihê kongreyê, pola navendî ya kampusê ye û di kongreyê da ji 10 welatî zêdetirî 200 akademîsyen dê 2 rojan online û rûbirû 260 gotaran pêşkêş bikin.
Midûrê Enstîtuya Zimanên Zindî Doç. Dr. Ahmet Kirkan, di axaftina xwe ya destpêbûna kongreyê da diyar kir ku wan kongreya ewil 2 sal berê li Mêrdînê pêk anî û niha jî ew gelekî kêfxweş û bextewer in ku bi heman kelecanî û berpirsiyariya akademîk va kongreya duyemîn pêk tînin.
Kirkan bal kişand ku Mêrdîna cihê leqayîbûna çand, ziman û baweriyên cuda, bi bingeha xwe ya civakî û çandî ya pir tebeqeyî va ne bi tenê bajarek, her wisa hafizeya hevpar a mirovahiyê ye jî û wiha pê da çû:
"Kevneşopiyên vegotinê yên ku ji hewzeyên zimanên cuda yên wekî Tirkî, Erebî, Farisî û Siryanîkî avê vedixwin, bi rêya sembol, xeyal û unsûrên mîtolojîk ên hevbeş va timî bi hev ra di nava peywendiyê da bûne. Îja kongre jî li pey wê hafizeya hevbeş a navborî ye ku wê yekê derxe holê û di zemîneke akademîk da nîqaşê bike ka di kevneşopiyên vegotinê yên cuda da mîtolojî çawa hêşîn bûye û dirûv û teşe wergirtiye. Mêrdîn, bi kolanên xwe yên çîrokî, qonaxên xwe yên dîrokî û ebarayên xwe yên kevnar va hikmeta rabirdûyê vediguhêzîne roja îro. Mîna bajarên din ên kevnar ên Mezopotamya û Anadoluyê, ew mekanê bîranînê ya çandî ya bihêz e ku şopên cîhana 'efsanewî' bi awayekî zindî diparêze. Ji ber vê yekê, ew rastiya ku MAU bi şîara exlaq, zanîn û hilberînê va mîsyona xwe ya avakirina pireyekê ya di navbera rabirdû û dahatûyê didomîne û cara duyemîn mazûvaniya kongreyeke wisa watedar dike ku ev nîşaneya giring a vîzyona akademîk û berpirsiyariya çandî ya zanîngeha me ye."
Dekanê Fakulteya Edebiyatê ya MAUyê Prof. Dr. Yunus Cengîz jî diyar kir ku şopên mîtolojiyê li her yek kolan û bazareke bajarê çîrokî yê Mêrdînê tên dîtin û spasiya kesên ku keda wan di lidarxistina vê kongreyê da heye kir.
Serokê Komeleya Akademiya Qedîm Doç. Dr. Ahmet Kayaoglu jî got keda komeleya ku 16 sal berê bi serokatiya Rektorê MAUyê Prof. Dr. Îbrahim Ozcoşar va ji hêla akademîsyenan va hatiye damezrandin, di gelek lêkolînên akademîk da çêbûye.
Piştî axaftinên vekirinê, li polên navendî rûniştinên hevdem dest pê kirin.