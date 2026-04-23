Li Laodikyayê peykerekî "Athena" yê 2 metroyî hat dîtin

Fatma Sevinç Çetin
23 Nîsan 2026•Rojanekirin: 23 Nîsan 2026
Wezîr Ersoy di parvekirina xwe ya li ser hesabê NSosyalê da destnîşan kir ku li Laodikyayê îmza avêtine binê keşfeke giring, li kevnebajar berhemeke din derketiye holê.
Ersoy anî ziman ku di xebatên li Şanoya Rojava ya Laodikyayê da bi berdewamî şopên rabirdûyê derdixînin holê û wiha pê da çû:
"Li avahiya şanoyê peykerekî "Athena" yê ji mermerê sipî çêkirî yê bi qasî 2 metroyan dirêj, me derxist rûyê erdê. Ev avahiya ku destanên Homerosê li derketiye ser dikê, di serdema kevnar da di heman demê da navenda vebêjîna çandî bûye. Ev berhema ku rêbaza klasîk a Serdema Augustus nîşan dide, bi aliyê xwe yê nirxê hunerî balê dikişîne. Em bi vîzyona xwe ya veguhêzîna mîratê ji bo siberojê va, vê mîrata bêhempa hildidin bin parastinê û ji nifşê nû ra dihêlin."