Li Herranê pire û pergala avê ya serdema qedîm cardin tên avakirin

Eşber Ayaydın
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 23 Hezîran 2026
Qesra Kelehê ya Selahaddîn Eyyubî ya Herranê li Herrana navçeya Şanliurfayê ye û di Lîsteya Berwext a Mîrateya Dinyayê ya UNESCOyê da cih digire. Li Qesra Kelehê xebatên vedanê hatin kirin û xirabeyên lingê pireyê derxistin holê. Tê plankirin ku li ser xirabeyan pireya kevir a dîrokî cardin were avakirin û xendeka derdora kelehê cardin bi avê were tijîkirin.
Endamê Hîndekariyê yê Beşa Arkeolojiyê ya Fakulteya Fen Edebiyatê ya Zanîngeha Herranê û Serokê Vedana Xirabeya Herranê Prof. Dr. Mehmet Onal ji nûçegihanê AAyê ra got ku Wezareta Çand û Turîzmê di çarçoweya "Projeya Mîrateya ji bo Paşerojê" da li herêmê xebat kirin.
Onal destnîşan kir keleh ji Serdema Navîn maye û derdora wê bi xendekan hatiye dorpêçkirin û ji qesrên nadir ên sê qatî yek e.
Onal daxuyand ku xendek 17 mêtre bi ber e, 6 mêtre kûr e û li gorî kûrbûna xendekê projeya bilindahiya pireyê wekî 10 mêtre hatiye plankirin, ji bo ku ava xendekê zirarê nede dîwarên kelehê, mêl dane dîwar û dîwar xwar çêkirine.
Onal got ku ji aliyê rojhilata kelehê va nêzî 80 mêtreyî wêdatir Çemê Cullapê heye, berê ava vî çemî berdidan ser xendekê.
Onal der barê projeyê da agahiyên wiha dan, "Demekê ji Çemê Cullapê av herikiye xendekê û dora kelehê av geriyaye. Piştî projeya pireyê armanca me ew e ku em temamiyê xendekê derxin holê û cardin avê berdinê."