Li Heleba bajarê Sûriyeyê kevneşopiya ristina xaliyan bi destê hostayan tê vejandin

Kevneşopiya tevinkariyê ku di warê berhemên destî da li bajêr giringî pê tê dayin, him bi hilberîn û him jî bi pêvajoya restorasyonê didome.
Omer Rewasê 45 salî ku kalikê wî ev pîşe fêrî bavê wî kiribû û bavê wî jî fêrî wî kir ji nuçegihanê AAyê ra destnîşan kir ku hê 10 salî bû dest bi vê pîşeyê kiriye.
Rewasê ku hewl dide vê pîşeyê bo nifşên dahatû veguhêze, perwerdeyê dide zarokên xwe û biraziyên xwe û dixwaze ev kevneşopî wenda nebe.
Rewaz anî ziman ku ew ji bo xaliyên kevin jinû va bên bikaranîn xebatê diajon û diyar kir ku xaliyên qetiyayî, yên bi qul û yên ku zirar dîtibin restore dikin.
Rawasê Helebî yê hunermendê xaliyan destnîşan kir ku di demên berê da, ji gelek welatên Erebî, herwiha ji Ewropa, Amerîka û welatên Kendavê, ji bo tamîrkirinê xalî dihatin şandin, lê ji destpêka şerê navxweyî yê li welêt va ev daxwaz bi awayekî ber bi çav kêm bûye.
Rewas tekezî kir ku pîşeya tevinkariyê berê li Helebê berbelavtir bû û anî ziman ku serdemekê ev kar bi 45-50 hostayî dihat kirin lê îro encax qey 5 kes mane.
Rewas herwiha diyar kir ku hin ji wan hostayan dev ji pîşeyê berdane, hin ji wan jî di dema şerê navxweyî yê welêt da koçber bûne û hinan jî jiyana xwe ji dest dane.