Li Gazîentabê hilberîna firîkên işareta coxrafî wergirtî dest pê kir

Mahmut Bazlama
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Li Arabana navçeya Gazîentabê, hilberîna firîkên ji berhemên bajêr ên işareta coxrafî wergirtî ye dest pê kir.
Li Deşta Arabanê cotkar di vê demê da ku bihar cihê xwe dide havînê, simbilên genim ên kesk didirûn. Simbilên ku dikin lûs, rojekê li ber tavê dihêlin û bi şûnda di nav zeviyê da agir berdidinê û diqelînin.
Firîkê ku ji tamên kevneşopî yên bajêr e, piştî qelandinê bi makîneyan tên komkirin û paqijkirin û her wiha ji bo pakêtkirinê bo kargehan tên şandin.
Firîkê ku salewextê bi tenê bi qasî hefteyekê hilberîna wê pêkan e, nexasim wek savar ji hêla Gazîentabiyan tê ecibandin. Savarê firîkan di heman demê da ji berhemên bajêr e ku işareta coxrafî wergirtî ye.
Hasan Altunê Serokê Odeya Ziraeta Arabanê di daxuyaniya xwe ya da rojnamegeran da diyar kir ku firîk, berhemekî hem bi tam û hem jî bi tendurist e.
Altun bal kişand, bi wergirtina işareta coxrafî va firîk li tevahiya Tirkiyeyê bû marqe û lewma jî divê hilberîna vê berhemê li ser asta welêt zêdetir bibe da ku di metbexên li tevahiya welêt da cihê xwe werbigire.
Haci Karamanê hilberînerê firîkan jî diyar kir ku ew di xaka bi ber û bereket a Deşta Arabanê da çandiniya hişmend dikin û her wiha hilberîna firîkê, zehmet e lêbelê karekî bi nirx e.