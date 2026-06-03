Li Diyarbekirê jinan kevneşopa "rûkirina lihêfa zava" cardin bibîr xist
Li Diyarbekirê ji bo ku kevneşopên li ber rabûnê nedin jibîrkirin, jinan bi lîlandin û bi stranan kevneşopa "rûkirina lihêfa zava" cardin bibîr vejandin
Bestami Bodruk
03 Hezîran 2026•Rojanekirin: 03 Hezîran 2026
photo: Bestami Bodruk / AA
Türkiye, Diyarbakır
Li Diyarbekirê ji bo ku kevneşopên li ber rabûnê nedin jibîrkirin, jinan bi lîlandin û bi stranan kevneşopa "rûkirina lihêfa zava" cardin bibîr vejandin.
Enstîtuya Kemilînê ya Diyarbekirê ji bo ku kevneşopên li ber rabûnê nede jibîrkirin, rêvebiriya "Projeya Sindoqa Malbatê" dike.
Enstîtu ji bo ku bibe pireya navbera rabirdû û ayendeyê, çanda qedîm a bajêr nede jibîrkirin li ser huner û çanda bajêr lêkolînê dike û di çarçoweya projeyê da çalakiyên berê yên ku wextekî jin di hewşa malan da li hev dicivandin, îcra dike û bibîr dixe.
Bi projeyê va mamosteyên enstîtuyê, xwendekarên hoste, qursiyer û vexwandî di çalakiyan dicivin. Ev çalakiyên ku piştevanî û yekîtiyê xurt dikin, ji bo nifşên nû tên qeydkirin û arşîvkirin.
Di çarçoweya projeyê da jin li hev civiyan û kevneşopa "rûkirina lihêfa zava" cardin îcra kirin. Ji bo avêtina orxanê çarşeva spî li nava odeyê hat raxistin. Pîrika zava, diya zava û jinbira zava bi cînaran va hirî ser çarşevê raxist, bi hev ra orxan avêtinê û ji bo ku bûk û zava bi hev ra kal û pîr bibin û zewaca wan bi bereket û bextewar be şekir û toximê ûzelikê kirin qulçê orxan û balîfê.
Ji bo nezerê jî morî bi guhikê lihêfê va kirin û ji bo ku zarokê bûk û zavê çêbibe jî dergûşek ser lihêfê dirêj kirin. Jinan di çalakiyê da lîlandin û stran gotin.
Midûra Enstîtuya Kemilînê Ufuk Yakutê ji nûçegihanê AAyê ra got ku ji bo ku çanda kevnare nedin jibîrkirin, wan di çarçoveya projeyê da çalakiya "rûkirina lihêfa zava" li dar xist.
Li Diyarbekirê jinan kevneşopa "rûkirina lihêfa zava" cardin bibîr xist