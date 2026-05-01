Kolleksiyona Aleksandre Jaba ya berhemên klasîk ên Kurdî hat weşandin
Kolleksiyona ku ji berhemên klasîk ên Kurdî pêk tê ya ku li Pirtûkxaneyeke St. Petersburga bajarê Rûsyayê hatibû dîtin, di encama xebatên Zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê û Wezareta Çand û Geştiyariyê da, hat weşandin.
Halil İbrahim Sincar
01 Gulan 2026•Rojanekirin: 01 Gulan 2026
Aleksandre Jaba yê ku salên 1850 Konsolosê Rûsyayê yê li Erziromê bû û bi xwe lêkolînerekî ziman û çandê bû, kolleksiyon digel Mela Mehmûdê Bazîdî ber hev kiribû.
Kolleksiyona berhemên Kurdî ya ku li Pirtûkxaneyeke St. Petersburga bajarê Rûsyayê hatibû dîtin û beriya 13 salan hat dijîtalîzekirin, di encama xebata Enstîtuya Zimanên Zindî ya Zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê va ji bo çapê amade bû.
Xebata ku par ji bo çapa resen a kolleksiyonê, bi hewldana Rektorê Zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê Prof. Dr. Îbrahîm Ozcoşar û Serşêwirmenda Serokomar Gulşen Orhan hatibû destpêkirin, ji aliyê Wezareta Çand û Geştiyariyê va hat weşandin.
Di kolleksiyona ku weke 15 cild hat çapkirin da, 39 berhemên cuda bi giştî 69 nusxeyên destnivîs hene. Berhemên navborî ji berhemên helbestvanên Kurd ên klasîk, di serî da Feqiyê Teyran, Ehmedê Xanî û Melayê Bateyî, berhemên di warê edebiyata gelêrî da, ziman û dîrokê pêk tên. Di vê arşîvê da menzûmên Kurdî yên wekî Mewlid, Mem û Zîn, Leyla û Mecnûn, Yûsif û Zuleyxa û pirtûkên dîrokî yên mîna Şerefnameyê hene.
Rêveberê Enstîtuya Zimanên Zindî yê Zanîngeha Artukluyê Doç. Dr. Ahmet Kirkan ji nuçegihanê AAyê ra anî ziman ku dîplomat Aleksandre Jabayê ku bi esil Polonyayî ye di heman demê da lêkolerê zimanewaniyê bû.
Kirkan destnîşan kir ku Jaba di naverasta salên 1850î da weke konsolos li Erziromê wezîfe kiriye û bi mebesta naskrina Kurdan, medreseyên Kurdistanê û zimanê Kurdî xebat ajotine.
Kirkan wiha behsa Jaba kir:
"Jaba wê serdemê Mela Mehmûdê Bazîdî nas dike. Di navbera xwe da peymanekê çê dikin. Hingî ji ber şert û mercên şer, rewşa aborî ya Bazîdî nebaş e. Jaba di vî warî da piştgiriya Bazîdî dike. Bazîdî ji bo ku Jaba hînî Kurdî bibe, dest bi amadekirina pirtûkên zimanewaniyê dike. Piştra ev helmet mezintir dibe û pirtûkên li medreseyan tên berhevkirin. Hinek ji wan pirtûkan Bazîdî bixwe dinivîse û hinekan jî werdîgerîne. Bi vî hawî pirtûkên berdest hemiyan kom dike û radestî Jaba dike. Jaba jî bi navgîniya konsolosgeriyê wan pirtûkan dişîne Petersburgê. Di encamê da ev kolleksiyon derdikeve holê."
Doç. Dr. Kirkan tekezî kir ku Rêveberê berê yê Enstîtuya Zimanên Zindî ya Zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê Prof. Dr. Kadrî Yildirimê sala 2021ê koça dawî kir, sala 2013an serdana pirtûkxaneya navborî ya li Petersburgê kiriye û ew dijîtalîze kiriye û li arşîva zanîngehê zêde kiriye.
Kirkan diyar kir ku kolleksiyon bi salan bêkar maye, akademîsyen û lêkolîneran jî bi awayekî qismî jê sûd wergirtine. Kolleksiyon di sala 2025an da, bi alîkariya Serşêwirmenda Serokomar Gulşen Orhan û piştgiriya Rektor Prof. Dr. Îbrahim Ozcoşar, ji aliyê Wezareta Çand û Geştiyariyê va ji bo resençapê hatiye amadekirin.