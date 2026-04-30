Gulşen Orhana Parlementera Serdema 23yemîn û 24emîn a AK Partiyê û Serşêwirmenda Serokomar Recep Tayyîp Erdogan destnîşan kir ku Kolleksiyona Aleksandre Jaba ya ku ji bo berhemên klasîk ên Kurdî arşîveke giring e, ji aliyê Wezareta Çandê va hat weşandin.
Gulşen Orhanê di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê medyaya civakî Xê da anî ziman ku bi hîmayeya Serokomar Recep Tayyîp Erdogan gencîneyeke din a çandê ku ji bo wêjeya Kurdî gelekî girîng e, hat weşandin.
Orhanê ragihand ku Kolleksiyona Aleksandre Jaba ku ji bo berhemên klasîk ên Kurdî arşîveke girîng e, ji aliyê Wezareta Çandê va hat weşandin.
Orhanê di daxuyaniya xwe da wiha got:
"Ev arşîva ku berhemên klasîk, destnivîs ên Kurdî yên ji hev bi qîmettir di nav xwe da dihebîne, di encama xebateke ku ev maweyeke dirêj e em digel mamosteyên Beşa Ziman û Çanda Kurdî ya Zanîngeha Artukluyê dikin, gihîşt berdestê xwîneran. Em bi mafdarî serbilind in ku van şahberhemên ku aîdî çand û cîhana me ya giyanî ne û nêzîkî sedsalekê ye di pirtûkxaneyên Rûsyayê da ne, vedigerînin cihê jidayikbûna wan.
Di Kolleksiyonê da 39 berhemên cuda bi giştî 69 nusxeyên destnivîs hene. Berhemên navborî ji berhemên helbestvanên Kurd ên klasîk, di serî da Feqiyê Teyran, Ehmedê Xanî û Melayê Bateyî, berhemên di warê edebiyata gelêrî da, ziman û dîrokê pêk tên. Di vê arşîvê da menzûmên Kurdî yên wekî Mewlid, Mem û Zîn, Leyla û Mecnûn, Yûsif û Zuleyxa û pirtûkên dîrokî yên mîna Şerefnameyê hene.
Vîzyon, rêberî û hîmayeya Cenabê Serokomarê me her roj ji me ra asoyên nû vedike. Ew, parastin û veguhestina gencîneya herî mezin a zimanê Kurdî ji nifşên siberojê ra misoger dike û cîhana me ya zanist û çandê û civaka akademîk ronî dike. Em ji bo piştgiriya wî ya di vî warî û di hemû mijaran da deyndarê Serokomarê xwe yê birêz Recep Tayyip Erdogan in. Her wiha ji bo beşdariyên wan ên di vê weşanê da, em spasiya Wezîrê Çandê Birêz Mehmet Nuri Ersoy, Rêveberiya Giştî ya Pirtûkxaneyan û akademîsyenên Beşa Ziman û Çanda Kurdî ya Zanîngeha Mêrdîn Artukluyê dikin."