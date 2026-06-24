Keleha Şeytan û Geliyê Karaçayê benda ziyaretvanan in

Günay Nuh, Hüseyin Yıldız
24 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
Keleha Şeytan û Geliyê Karaçayê yên li Çildira navçeya Erdexanê bi siruştên xwe yên kesk û dîmenên xwe yên xweş va benda ziyaretvanan in.
Keleha Şeytan û Geliyê Karaçayê yên bi dîrok û siruşta xwe va li herêmê yek ji cihên herî girîng ên turîzmê ne, bala ziyaretvanên xwemalî û biyanî dikşînin.
Keleha Şeytan di rabirdûyê da ji bo parastinê hatiye avakirin û deriyê wê yê veşartî yê ji bo ketina hundir heye.
Ev keleh geliyê dibîne ku dîmenên herduyan bi hev ra balê dikşînin û ew benda siruşthez û wênekêşan in.
Midûrê Çand û Turîzmê yê Bajêr Ugur Dede ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand li Keleha Şeytan xebatên nûkirinê, ronîkirinê, xweşkirina hawırdor, çêkirina avahiyekî xizmetê û otoparkê tên kirin.
Dede behsa turîzma Erdexanê kir û wiha axivî: "Bi salane qasî 100 hezar însan vê herêmê meraq dike. Du cihên herî navdar ên Erdexanê hene ku yek Gola Çildirê ye û ya din jî Keleha Şeytan e."
Dede anî ziman dîmenên Keleha Şeytan û Geliyê Karaçayê yên ku li ser medyaya civakî tên parvekirin û xebatên ji bo nasandina wan va haya gelek însanan ji van deran çêdibe.