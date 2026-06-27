Keleha Erdexanê ku mîrata Qanûnî Siltan Silêman e li benda siruşthezan e

Keleha Erdexanê ya ku di serdema Osmaniyan da sala 1544an bi fermana Qanûnî Siltan Silêman hatiye çêkirin, derdora wê ya ku di demsala havînê da şîn dibe, fetlonekên Rûbarê Qurayê û dîmena panoramîk a bajêr, bedewiya dîrokî û siruştê pêşkêşî geştiyaran dike.
Avahiya dîrokî li xalekê ye ku navenda bajar jê va xuya dike. Bedena wê ya ku ji sedsala 16an va maye heta roja me, her wiha bedewiyên wê siruştî bala geştiyaran dikişîne.
Keleha ku tevahiya rojê serdana wê bêpere ye, bi dîmenên ku pêşkêş dike, bi taybetî ji bo kesên ku dixwazin wêne û vîdyoyan bigirin, balê dikişîne.
Ji avahiyê va navenda bajarê Erdexanê, Rûbarê Qurayê û fetlonekên ku rûbarê bi hêsanî têne dîtin.
Rêveberê Çand û Geştiyariyê yê Parêzgehê Ugur Dede ji nûçegihanê AAyê ra destnîşan kir ku Erdexan bi dewlemendiyên xwe yên dîrokî û siruştî va destînasyoneke giring a geştiyariyê ye.
Dedeyê ku geştiyarên xwemalî û biyanî vedixwîne bo bajêr, bal kişand ser kelehê û wiha got, "Keleha Erdexanê di serdema Osmaniyan da sala 1544an bi fermana Qanûnî Siltan Silêman hatiye çêkirin. Dirêjiya bedena wê nêzî 827 metro ye û gihîştiye heta roja me."
Maurizio Giulianoyê ku bi malbata xwe re ji Swîsreyê hatiye û li herêmê digere got, "Ev herêma Tirkiyeyê bi rastî jî pir bedew e. Siruşta wê, mêrg û çiyayên wê balkêş in, gelê wê jî pir dilgerm e."
Breshna Orya jî got ku wê Erdexan û Kelaha Erdexanê eciband û gelekî jê bandor girtiye.