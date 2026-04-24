Hezkiriyên wênekêşiyê û xwezayê wêneyên guldexwînên ku li Mûşê kulîlk vedan, kişandin

Guldexwînên li herêma Çizmeburuna bajêr ku li bilindahiya hezar û 800 mêtreyî ye, reng dan tebîetê.
Bi qasî 120 hezkiriyên xwezayê û dilxwazên wênekêşiyê piştî meşeke 3 saetan çûn herêmê û wêneyên guldexwînan kişandin.
Sedat Ozcanê Serokê Komeleya Gavên Ciwan (Genç Adimlar) ku çalakî li dar xist, ji nûçegihanê AAyê ra got ku ew ji bo dîtina guldexwînan hatine herêmê.
Asliye Kiliça Rêvebera Têkiliyên Civaka Sivîl ya Mûşê got, "Me bi komeke ji 120 kesan pêk tê meşeke xwezayî ya dijwar, lê xweş derbas kir. Pir dijwar bû, lê pir xweş bû. Em hatin ciyê ku guldexwîn şîn dibin. Ez pir kêfxweş im."
Zeynep Yucesoya dilxwazê wênekêşiyê jî got, "Em hatin guldexwînan bibînin. Hewa ewrî û baran bû. Me rêwîtiyeke dijwar kir, lê di dawiyê da em gihîştin guldexwînan. Hêja bû."