Girava Axdamarê bi darên behîvan yên ku kulîlk vedane rengîn bû

Girava Axdamarê ku di her demsalên salê da bi dîmenên xwe yên cuda mirovan dikişîne, niha bi şîna Gola Wanê û asîmanê xwe û bi darên behîvan yên kulîlk dane mêvanan pêşwazî dike.
Girava ku piştî rêwîtiyeke 20 deqîqeyî bi kelekê ji navçeya Gevaşê dikare bigihîje wê, bi berfa hê neheliyayî ya li Çiyayê Artosê û rengên ku ji hêla darên behîvê va têne afirandin, dîmenên xweşik pêşkêş dike.
Serdanvan û hezkiriyên wênekêşiyê yên ku dixwazin bedewiya wê ya bêhempa bigirin, dîmenên bêhnfireh ku şîna Gola Wanê û asîman lê dikevin yek, di wêneyên xwe da digirin.
Sîbel Dinça ku bi hevalên xwe ra ji Îzmîrê hatiye bajêr ji nûçegihanê AAyê ra got ku wê Girava Axdamarê pir ecibandiye.
Dinçê diyar kir ku dîmenek ji ya ku hêvî dikir xweşiktir dîtiye û got, "Ev cara yekem e ku ez li Wanê me. Girav xwedî atmosfereke pir xweş e. Bi dêra xwe, darên behîv û kergoşên xwe, girav cihekî pir xweş e. Min pir jê hez kir. Li aliyekî berf heye, li aliyê din gol heye û li aliyê din jî kulîlkên behîvê hene. Divê mirov werin û bibînin."
Esra Ozdemirê got ku ew her sal di meha Nîsanê da ji Hekariyê tê da ku serdana giravê bike, wiha axivî, "Xwezaya giravê me efsûnî dike. Kesên ku dixwazin werin giravê dikarin di dawiya Nîsanê yan destpêka Gulanê da werin. Kulîlkên behîvê di vê demsalê da vedibin."
Wênekêş Murgan Bayramoglu jî heyraniya xwe ya ji bo bajar û giravê anî ziman û got, "Her goşeyeke giravê pir xweş e. Em her sal li bajarekî cuda yê Ewropayê pêşangeheke wênekêşiyê vedikin. Em ê van deran jî nîşan bidin."
Emîne Tosuna ku bi tîmek ji 20 kesan pêk tê hat giravê, wiha got, "Me ev der pir eciband. Bi rastî, min nedifikirî ku ew ê bi vî rengî be. Darên kulîlkdar, kewên deryayê, bedewiya dêrê atmosfereke cuda afirandin û bi rastî jî bandor li me kirin. Em ê di rojên pêş de li vir tûrên pirtir organîze bikin."