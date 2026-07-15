Festîvala Rêya Çandê ya Wanê mazûvaniya çalakiyên çand û hunerê dike

Yılmaz Kazandioğlu
15 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 15 Tîrmeh 2026
Wana rawestgeha dehemîn ya Festîvala Rêya Çandê ya Tirkiyeyê, berdewam dike ku mazûvaniya çalakiyên çand û hunerê dike.
Berhemên ku çanda hilberînê ya qedîm ya Wanê nîşan didin, di Pêşangeha Hunerên Destan yên Kevneşopî da ji bo hezkiriyên hunerê berdewam dikin.
Pêşangeha ku cara duyemîn li Enstîtuya Pîvandinê ya Wanê tê lidarxistin, mîrateya dewlemend ya hunerên destan ya bajêr nîşan dide, ji karên zîv bigire heya qumaşên ji hirî yên Norduzê hatine çêkirin.
Festîvala Rêya Çanda Wanê wê heta 19ê Tîrmehê mêvanan pêşwazî bike ku bi bernameyeke dewlemend ji pêşangeh û axaftinan bigire heta atolyeyên hunerî yên kevneşopî û çalakiyên zarokan, didome.