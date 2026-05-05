Der barê weşandina koleksiyona berhemên klasîk ên Kurdî da daxuyanî

Halil İbrahim Sincar
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Rektorê Zanîngeha Artukluyê (MAU) ya Mêrdînê Prof. Dr. Îbrahîm Ozcoşar der barê weşandina koleksiyona berhemên klasîk ên Kurdî da wiha got: "Ew ji Ehmedê Xanî bigire, heta Feqiyê Teyran ji rêzeke klasîkên edebiyata Kurdî û xebatên gelêrî pêk tê. Yek ji koleksiyonên herî berfireh ên lêkolînên der barê zimanê Kurdî da dihewîne."
Konsolosê Rûsyayê yê li Erziromê Aleksandre Jabayê ku di salên 1850î da wezîfe kiriye û bi xebatên zimannasiyê ra eleqedar bûye, digel Mela Mehmûdê Bazidî koleksiyona berhemên Kurdî amade kiriye.
Ev koleksiyon bi saya xebatên Zanîngeha Artukluyê, ji hêla Wezareta Çand û Geştiyariyê va hat weşandin ku Ozcoşar der barê weşandina koleksiyona Kurdî da civîneke çapemeniyê li dar xist.
Ozcoşar di civîna ku li odeya senatoyê ya zanîngehê hat lidarxistin da axivî û got ew serbilind û kêfxweş in ku wan weke zanîngeha ewil li Tirkiyeyê xebatên Kurdolojiyê daye destpêkirin.
Ozcoşar daxuyand ku xebatên Kurdolojiyê li zanîngehan di dawiya sala 2008an da dest pê kir û wiha axivî: "Bi damezrandina Beşa Ziman û Çanda Kurdî ya li Enstîtuya Zimanên Zindî va ew tescîl bû. Paşê me bi vekirina beşên lîsans, lîsansa bilind û doktorayê va ev xebat domandin. Heta niha, nêzîkî 2 hezar xwendekarên me yên lîsansa bilind yên ku mezûn bûne hene."
Rektor Ozcoşar ji ber piştgiriya wan, spasiya Serokomar Recep Tayyîp Erdogan, Wezîrê Çand û Geştiyariyê Mehmet Nurî Ersoy, Gulşen Orhana Serşêwirmenda Serokomar û akademîsyenan kir.
Doç. Dr. Ahmet Kirkanê Midûrê Enstîtuya Zimanên Zindî jî bi Kurdî daxuyanî da.
Ozcoşar paşê belgenameya spasiyê pêşkêşî akademîsyenên di amadekirina koleksiyonê da behremend in, kir.
- Koleksiyon
Di koleksiyona ku ji hêla Wezareta Çand û Geştiyariyê wekî 15 cild hat çapkirin da, 69 nusxeyên destnivîs ên 39 berhemên cuda hene. Di koleksiyonê da berhemên helebstvan û zanayên Kurd ên wekî Feqiyê Teyran, Melayê Bateyî û Ehmedê Xanî hene.