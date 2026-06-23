Dêra dîrokî ya Oşvankê û Keleha Enguzekkapiyê yên li Erziromê li bendê ne ku ji bo turîzmê bên bikaranîn

Yunus Hocaoğlu
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 23 Hezîran 2026
Dêra dîrokî ya Oşvankê û Keleha Enguzekkapiyê yên li Uzundereya navçeya Erziromê, li bendê ne ku bi xebatên nûkirin û serastkirina hawirdora wan va ji bo turîzmê bên bikaranîn.
Dêra Oşvankê ya li taxa Çamliyamaçê di sedsala 10emîn da, di serdema Qralê Gurcî Adernese da hatiye avakirin.
Di nav salên borî da dîwar, stûn û xemlên dêrê zirar dîtine.
Her çiqas salên berê xebatên çavdêrî û xurtkirinê hatibin kirin jî, avahiya dîrokî niha di bin xetereya hilweşînê da ye.
Keleha Enguzekkapiyê ya li Taxa Dîkyarê jî li ser zinaran hatiye avakirin ku di Serdema Navîn da ji gelek şaristaniyan ra mazuvanî kiriye.
Keleh di demên berê da di bin desthilatdariya Împeratoriya Romaya Rojhilat û mîrektiyên cuda yên Tirkan da maye û beşek ji dîwarên kelehê yên bi qasî 30 mêtro bilind gihîştiye roja me.
Kela dîrokî ya ku Çemê Tortumê û dîmenê gelî dibîne, balê dikşîne.
Tê plankirin bi rêya projeyeke ku bi hevkariya Walîtiya Erziromê, Rêveberiya Pêşketina Herêmî ya Projeya Anadoluya Rojhilat (DAP) û Şaredariya Uzundereyê va tê meşandin, keleh ji bo turîzmê were vekirin.
Dêra dîrokî ya Oşvankê ya li bendê ye ku bê nûkirin û Keleha Enguzekkapiyê ya tê plankirin ku ji bo turîzmê bê bikaranîn, piştî xebatên ku hewce dikin temam bibin, wê feydeyê bidin turîzma çandî ya Uzundereyê û Erziromê.