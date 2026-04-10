Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê Yayman li nexweşxaneyê hunermend Îbrahîm Tatlises ziyaret kir

Fatma Nur Duman Arı
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê Huseyîn Yayman li nexweşxaneya lê tê dermankirin hunermend Îbrahîm Tatlises ziyaret kir.
Yayman bi Endamên Lijneya Birêvebirî û Biryarê ya Navendî ya AK Partiyê (MKYK) Mehmet Alî Kurt û Hîlmî Turkmen ra Tatlisesê ku ji 7ê nîsanê vir va li Nexweşxaneya Altunîzade ya Acibademê ya Taybet tê dermankirin ziyaret kir.
Yayman piştî ziyaretê daxuyanî da û got ku di ziyaretê da ji bo hunermend şifa xwestin.
Yayman diyar kir ku morala Tatlises gelekî baş bû, dema ziyaretê da ji wan ra stran got û wiha axivî: "Serokomarê me ji nêz va dişopîne û eleqedar dibe. Me silav û hezkirina Serokomarê me ragihandê. Rewşa wî ya giştî gelekî baş e, maşallah."
Dr. Engîn Çakmakçiyê Serbijîşkê Nexweşxaneya Altunîzade ya Acibademê ya Taybet jî der barê rewşa tenduristiya Tatlises da ev gotin:
"7ê nîsanê roja sêşemê dora nîvro Îbrahîm Tatlises ji ber agirê zêde û bêhaliyê hat nexweşxaneya me. Di tetqîqên hatin kirin da enfeksiyon hat dîtin û me ji bo tevdîrê li unîteya nexweşiyên giran dest bi tedawiya wî kir. Tê plankirin ku di demek kurt da ji ziravikê bê emeliyatkirin. Niha rewşa wî ya giştî baş e, hişê wî li cî ye. Em li bendê ne ku piştî emeliyatê jî her tişt li rê be."
Kurê Tatlises Îdo Tatlises jî ji ber ziyareta wan spasiya Yayman û kesên pê ra kir.