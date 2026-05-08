Wezîrê Xezîne û Darayiyê Şîmşek di rûniştina girtinê ya Lûtkeya Fînansa Beşdariyê ya AAyê da axivî

Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şîmşek bal kişand ser wê yekê ku Tirkiye di lîga fînansa beşdariyê ya gerdûnî da di nava 10emînên serî da ye û got, "Potansiyela welatê me hê mezintir e. Weke Wezareta Xezîne û Maliyeyê bi serektiya Serokomarê me, em dixwazin vê sektroê mezin bikin."
Lûtkeya Fînansa Beşdariyê ya Ajansa Anadoluyê (AA) bi hevkariya Yekîtiya Bankayên Beşdariyê yên Tirkiyeyê (TKBB), li Odîtoryuma Burcên Ziraetê ya li Navenda Fînansê ya Stenbolê (ÎFM) hat lidarxistin.
Wezîr Şîmşek di rûniştina girtinê ya lûtkeyê da axivî û bal kişand ser cihê Tirkiyeyê ya di nava pergala fînansa navneteweyî û wiha pê da çû:
"Tirkiye di lîga fînansa beşdariya gerdûnî da di nava 10emînên serî da ye. Potansiyela welatê me hê mezintir e. Weke Wezareta Xezîne û Maliyeyê bi serektiya Serokomarê me, em dixwazin vê sektroê mezin bikin. Ji bo geşedan û mezinkirina vê sektorê berpirsiyarî dikeve ser milê me hemiyan. Emê hewlên xwe yên di vî warî da zêdetir bikin. Bi awayekî safî pêdivî em di nava 5ên serî da bin. Em bi şoqeke mezin a gerdûnî ra rûbirû ne, tevî vê me qet pêşbînî nekir ku di pêşanîyên bernameyê da guherîn çêbibin."
Şîmşek bal kişand ser wê yekê ku çalakî li Navenda Fînansê ya Stenbolê birêva diçe û got, "Di esil da cîgirkirina vêderê weke 'Navenda Fînansa Beşdariyê' gelekî bi qîmet e. Rast e, lê hîn rêyek dirêj li pêşiya me ye. Ji bo pêşxistina bêtir a sektorê, em, weke Wezareta Xezîne û Darayiyê, Banka Navendî û hemî beşdarên din, dê rola xwe bilîzin da ku ew di bazara cîhanî da bi awayekî çêtir were bicihkirin."
Şîmşek diyar kir ku di vê serdema pirsgirêkên dabînkirina gerdûnî û jeopolîtîk da Tirkiye xwedî avantajên baş e û diyar kir ku berevajî hin welatên din ên cîhanê, ewlehiya dabînkirina Tirkiyeyê di xetereyê da nîne.