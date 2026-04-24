Metaya ku veberhênanên hişê çêkirî zêde dike, ewê 8 hezar xebatkarî ji kar derxe

Zeynep Katre Oran
24 Nîsan 2026•Rojanekirin: 24 Nîsan 2026
Li gorî nûçeya BBCyê ku çavkanî weke agahiyên ku ji karmendên Metayê ra hatine şandin nîşan da, şirket dê ji 20ê Gulanê pê va dest bi jikardexistinan bike û ev rêje hevsengê ji sedî 10ê tevahiya hêza kar a wê ye.
Hat ragihandin ku Metayê budceya xwe ya ji bo projeyên hişê çêkirî veqetandiye, bi awayekî berbiçav zêde kiriye û di vê çarçoveyê da, biryar daye ku him nêzî 8 hezar karmendan ji kar derxe û him jî hin pozîsyonên vala tijî neke.
CEOyê Metayê Mark Zuckerberg di daxuyaniya xwe meha Çileya Paşîn da tekezî kiribû ku xebatkarên wan yên ku pergalên li ser hişê çêkirî bi awayekî pir bi kar tînin, berhemdarî zêdetir kirine.
Zuckerberg gotibû, "Sala 2026an ewê bibe sala ku em şêwazên xwe yên xebatê bi awayekî radikal biguherin."