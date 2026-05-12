Mathildeya Qralîçeya Belçîkayê tevî heyeta xwe, Navenda Fînansê ya Stenbolê ziyaret kir

Yunus Türk
12 Gulan 2026•Rojanekirin: 12 Gulan 2026
Heyeta bi serokatiya Mathildeya Qralîçeya Belçîkayê ya ku di çarçoveya Mîsyona Aboriya Belçîkayê da li Tirkiyeyê ye, Binkeya Navenda Fînansê ya Stenbolê ya Banqeya Navendî ya Komara Tirkiyeyê (TCMB) ziyaret kir.
Mehmet Şîmşekê Wezîrê Xezîne û Darayiyê, Mahînur Ozdemir Goktaşa Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî û Fatîh Karahanê Serokê TCMByê di ziyaretê da hevaltiya heyeta bi serokatiya Mathildeya Qralîçeya Belçîkayê kir.
Mathildeya Qralîçeya Belçîkayê û heyeta wê ji Şefîk Bîrkiye û Selîm Dalaman ên mîmarên avahiya TCMByê der heqê çêkirina avahiyê da agahî sitand û li ber maketa avahiyê wêne da kişandin.
Piştî wênekişandinê heyet ji Binkeya Navenda Fînansê ya Stenbolê ya Banqeya Navendî ya Komara Tirkiyeyê veqetiya.