Li Tirkiyeyê rêjeya bêkariyê berjêrî ji sedî 8,1ê bû

Mert Davut
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Li Tirkiyeyê rêjeya bêkariyê di adarê da li gor meha beriyê 0,3 puan kêm bû û ji sedî 8,1 pêk hat.
Saziya Îstatîstîkê ya Tirkiyeyê (TUÎK) îstatîstîkên hêza kar ên meha adarê eşkere kirin.
Li gor îstatîstîkan, li tevahiya Tirkiyeyê jimara bêkarên 15 salî û jortirê wê di adarê da li gor meha beriyê 96 hezar kêm bû û berjêrî 2 milyon û 873 hezarî. Rêjeya bêkariyê jî 0,3 puan kêm bû û ji sedî 8,1 pêk hat.
Rêjeya bêkariyê li gor heman meha par jî 0,1 puan zêde bû.
Rêjeya mêrên bêkar ji sedî 6,8, ya jinên bêkar jî wekî ji sedî 10,7 hat texmînkirin.