Li Tirkiyeyê îxracata 40 parêzgehan di çaryeka ewil a salê da zêde bû

Zeynep Duyar
20 Nîsan 2026•Rojanekirin: 20 Nîsan 2026
Wezareta Bazirganiyê ragihand ku di serdema rêbendan-adarê da îxracata 14 parêzgehan derket ser milyarek dolarî û her wiha li 40 parêzgehan jî îxracat zêde bû.
Wezaretê daneyên îxracatê yên parêzgehan ên meha adarê û her wiha çaryeka ewil a salê eşkere kirin.
Li gorî vê, Stenbolê meha çûyî bi 3 milyar û 816 milyon dolarî va bû parêzgeha ku herî zêde îxracat pêk anî. Îxracata bajêr li gorî heman meha par ji sedî 21,7 daket.
Piştî Stenbolê bi 3 milyar û 159 milyon dolarî va Kocaelî, bi 2 milyar û 8 milyon dolarî va jî Îzmirê herî zêde îxracat pêk anî.
- Welatên ku her sê parêzgên ewil bo wan herî zêde îxracat pêk anî
Di îxracata Stenbolê da bi 324 milyon û 596 hezar dolarî va Almanya bû yekem, di îxracata Kocaeliyê da bi 268 milyon û 54 hezar dolarî va Îngiltere bû yekem û di îxracata Îzmirê da jî bi 182 milyon û 906 hezar dolarî va Almanya bû yekem.
Li gorî vê, di serdema rêbendan-adarê da 14 parêzgehan di ser milyarek dolarî da îxracat pêk anî û 40 parêzgehan jî îxracata xwe zêde kir.