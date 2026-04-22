Li Diyabekirê ji ber ku îsal baran zêde barî, li bendê ne ku hilberîna genim jî zêde bibe

Li Diyarbekirê ji ber ku îsal baran zêde barî, welatî li bendê ne ku hilberîna genim jî zêde bibe.
Diyarbekira ku di warê zeviyên çandiniyê va li Tirkiyeyê cihekî girîng e, ji ber ku par baran kêm barî, çandinî jî kêm bû.
Îsal ji ber ku pêşî berf û paşê jî baran zêde barî, li gor salên berê rewşa çandiniyê jî baş bû.
Li bendê ne ku di serî da genim, di gelek ber û berheman da çandiniyê jî zêde bibin.
Midûrê Çandinî û Daristanan Adîl Alan ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand ku bajar hema bibêje xwedî 6,5 milyon dekar qada çandiniyê ye, ji vê li ser qadeke milyon û nîvekê çandiniya avî û li ser qadeke 5 milyonî jî çandiniya dêmî tê kirin.
Alan got par ji ber ku baran kêm bû, hişkayî çêbû û bîçeran li ser erdekî milyonek û 200 hezar dekarî çinîn nekir.
Alan behsa hilberîna genim jî kir û wiha axivî: "Par ji ber hişkayiyê bi taybetî di çandiniya genim da hilberîn pir kêm bû û ji 350-400 kîloyan dakete 263 kîloyan. Înşallah îsal em ê bi saya baranê di hilberînê da di dekarê da bigihêjin 450 kîloyan."