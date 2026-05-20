Li bajarê dîrokî Mêrdînê di turîzmê da liv û lebata biharê
Mêrdîna ku şaristaniyên cuda hemêz dike, bala turîstên xwemalî û biyanî dikişîne
Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
photo: Halil İbrahim Sincar / AA
Türkiye, Mardin
Li Mêrdîna ku bi avahiyên xwe yên dîrokî û mîrata xwe ya çandî va şopa gelek şaristaniyan vedihewîne, bi tesîra biharê ra liv û lebata turîzmê zêde bû.
Bajarê ku bi mizgeft, medrese û dêrên xwe va derdikeve pêş, van salên dawîn bûye ji rotayên sereke yên geştiyariyê. Turîstên xwemalî û biyanî yên ku dixwazin di hênikahiya demsala biharê da Mêrdînê ziyaret bikin, li bajêr li ber mekanên dîrokî rêz dibin.
Kesên ku mekanên wekî Muzeya Mêrdînê, medreseyên Zincîriye û Qasimiyeyê, Dêra Zeferanê û Bajarê Kevnare yê Darayê ziyaret dikin, di kuçeyên bajêr da şahidiya raboriyê dikin.
Bi tesîra liv û lebata demsala biharê va otêlên bajêr jî tijî dibin. Otêlên li bajar yên ku xwedî kapasîteya 20 hezar nivînî ne, dawiya hefteyê bi temamî û nava hefteyê jî di ser sedî 70yî da tijî dibin.
Aslan Paşaogluyê Serokê Komeleya Kargehên Turîzmê yên Mêrdînê ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku di turîzma bajêr da nexasim di biharê da liv û tevger zêde dibe.
Evinne Faraja eslê xwe Tirk a ji Fransayê hatiye, diyar kir ku ew ji bo gerê cara ewil hatin Mêrdînê û wan bajar pir eciband.
Emanuel Budakê Midûrê Tesîsa Pêşwazîkirina Ziyaretvanên Dêra Zeferanê jî diyar kir ku di meha gulanê da hejmareke zêde ya turîstan dêra wan ziyaret kir.